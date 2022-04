Soumaya BOULARES

Ingénieur d'affaire en hautes technologies,déterminée, dynamique et motivée, j’ai acquis, au cours de mon expérience professionnel et de mes études , les qualités d’écoute, d’adaptation, d’esprit d’équipe, de négociation et de compréhension nécessaires à ce genre de poste, tout en appréhendant des connaissances de base économiques, financières, juridiques, fiscales et linguistiques.

Par ailleurs j'ai pu développer durant mon parcours professionnel des aptitudes techniques et opérationnelles, ainsi qu'un sens prononcé de la relation clientèle. J'ai tissé une relation durable et de confiance avec mes divers interlocuteurs et gagné en autonomie sur mes champs d'action.