Soumaya BOULATI

BOULATI Soumaya



Age 35 ans

j'ai un Brevet de Technicien Supérieur en Comptabilité et Finance, Centre Sectoriel de Formation aux Métiers du Tertiaire Hammam-Lif



et une Maîtrise de philosophie de l' Institut Supérieur de Sciences Humaines de Tunis, Tunisie

je suis une Assistante Administrative j'ai une experience 6 ans

je maitrise 3 langues (Francais/Arabe/Anglais)

je suis Jeune , dynamique, organisée et méthodique



Mes compétences :

MAITRISE DES OUTILS BUREAUTIQUES WORD ET EXCEL

Maitrise de l'expression Orale et écrite

Maitrise des principes de l'organisation et des