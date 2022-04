Soumaya DALDOUL

Notre bureau Perfect Juridico Social est spécialisé dans les conseils juridiques, il répond à toutes les questions relatives à la législation du travail.

- le contrôle des fiches de paie (salaire de base + accessoires de salaire)

- les dispositions relatives à la réglementation applicable par secteur d'activité ( code du travail, code des obligations et du contrat, conventions collectives sectorielles au nombre de 53 conventions, lois, décrets, circulaires ayant trait au droit social)

- Suivies et conseils en cas de conflits collectifs (grèves ou lock out légales ou illégales)