Soumaya DKHEILA

Ingénieur en Electronique et Informatique Industrielle

Recherche poste en R&D - Secteur : Automobile / Aéronautique à partir de Septembre 2020



Ayant 6 ans d’expérience dans les secteurs de l’automobile et de la microélectronique, j’ai eu l’opportunité de travailler sur des activités de modélisation et de simulation des systèmes électroniques sur des véhicules, et de développer et mettre au point des solutions visant à l’amélioration et à l’optimisation des processus.



Mes compétences :

Analyse

Programmation

MATLAB

Electronique

Visual Basic

Git

Informatique industrielle

Simulink

Gestion de projet