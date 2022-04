Soumaya EL KAMEL

Actuellement en 2ème année universitaire section Licence fondamentale en gestion je parle et j’écris l’arabe, le français et l’anglais. Je suis excellente en informatique, et j’ai un permis de conduire

Dynamique et motivée, j’ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles les qualités d’écoute et de compréhension nécessaires à un poste administratif ou commercial tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition je suis intéressée par le domaine Marketing :

(E-commerce, community manager,communication,Merchandising...)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet