Soumaya KAAOUACHI

Étudiante en 3ème année Marketing et Commerce à l'ESGCF à Aix en Provence.

Après avoir obtenu mon Bac série science vie et terre je me suis orientée vers un cursus commercial qui est tout à fait différent de ce que j'ai étudié au le lycée. Par curiosité j'ai toujours apprécié le monde des entreprises autrement dit le Business. J'ai intégré l'école HECI (hautes écoles commerciales) où j'ai étudié pendant 3 ans le commerce et la gestion des entreprises. Cette formation m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances et aussi des compétences à travers des stages .



J'adore m'aventurer et prendre des risques comme on dit : " celui qui ne tente rien n'a rien"

Je suis également amatrice de théâtre, j'ai même participé à des pièces à l’étranger précisément au Portugal.

Je cherche à me développer dans différents domaines : le luxe, la mode, la culture...



Mes compétences :

Microsoft Office

nouvelle expérience

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Community management