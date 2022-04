Soumaya LAHBABI

Analyste risque Senior et coach en gestion de projet et management à BNP Paribas MEDIT. Ma mission est de mettre à la disposition de la direction générale une vision objective sur les risques opérationnels. Dans un objectif de capitalisation et d'atténuation des risques, j'accompagne les opérationnels aux reprises de nouveaux périmètres, j'assure un suivi rapproché des projets sensibles, je coach les chefs de projet débutants sur la gestion de projet et les project manager junior sur le management des équipes et finalement, je réalise un audit des périmètres à risque moyen à fort afin de m'assurer de l'organisation mise en place et orienter les responsables vers des axes d'amélioration.



Mes compétences :

gestion de projet

Management des equipes

risk management

coaching et formation en gestion de projet et mana