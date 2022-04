Disposant d’un BAC spécialisé dans l’accueil et le secrétariat , je suis disposée à occuper un

poste me permettant de mettre en pratique les connaissances et le savoir-faire que j’ai acquis.



Mes compétences :

Saisie enregistrement informatique des dossiers

Trie, classement et archivage

Traitement et envoi de courrier

Frappe de courrier

Prise de rendez-vous

Renseignement et orientation des visiteurs

Réception et transmission des communication téléph

Accueil physique et téléphonique