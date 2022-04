Soumere JACK-HENRI

Natif de la région de d’Artagnan de Gascogne, Jack-Henri SOUMERE est un battant il se met très tôt au service de la musique en créant son propre « boys band » puis il développera les « spectacles SOUMERE » qui sera une des principales agence de France de placement d’artistes. Il étend son activité dans toute l’Europe.

Les plus grandes vedettes lui accordent leur confiance ; Dalida, Julio Iglesias , Patrick Sebastien, Claude François ,Richard CLAYDERMAN, ou Francis CABREL font partis des 80 artistes formant les plus grands spectacles qu’il organise à travers l’hexagone. Il crée les plus grandes tournées « RICARD, La DEPECHE du MIDI , SUD OUEST » font partis de ses initiatives .Il est toujours depuis prés de 30 ans l’organisateur du fameux " Ricard Live Music ". A Bercy au stade de France ou au Zénith de Paris, dans les plus grands complexes, il est avec son groupe « executive technical » pour l'organisation de concerts pour Madonna, Michael Jackson, Rolling Stones, Whitney Houston ou Tina Turner etc ...

Parallèlement, il prend la direction de salles de spectacles qu'il marque de son empreinte : THEATRE MOGADOR, Théâtre de Longjumeau, Fontainebleau, la Salle de la Mutualité à Paris.

Directeur - Fondateur de l'Opéra de Massy (OPERA PARIS-SUD) il parvient à construire, de ce lieu, une renommée dépassant nos frontières. En 2005, il trouves un groupe international des plus importants pour présenter des comédies musicales à PARIS, il cède alors le THEATRE MOGADOR qu’il avait racheté en 1999 pour lui redonner sa vocation de THEATRE destiné aux comédies musicales. Ainsi il accomplis son rêve et vend MOGADOR au groupe Stage Entertainment le plus grand producteur au monde de comédies musicales.

Pour Jack-Henri SOUMERE la musique , le théâtre, la danse, l’art lyrique sont autant d’expressions qui traduisent la richesse du spectacle vivant



