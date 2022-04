Soumeya Ben Moumen Dite Soumeya Abdelaziz psychologue de formation mais aussi artiste pluridisciplinaire (auteur- mélodiste- interprète, scénariste et artiste peintre.

Auteur de plusieurs vidéo clips, de deux séries télévisées, auteur- mélodiste d'une trentaine de chansons en arabe et en français et interprète de 40 autres titres (radio et télévision) enregistrés à Rabat, le Caire, Bagdad,Paris, Damas .

Auteur d'un roman autobiographique : "Les Saisons Infidèles" à paraître prochainement.



Mes compétences :

Art

Audio

Chant

Culture

Evénementiel

Musique

Production

Production audio