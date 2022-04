Soumia ABOUTAHER

Fort de ses dix années d’existence et afin de continuer à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises et des salariés des secteurs Banque/Assurance/Finance, le cabinet CARRIERES BANCAIRES évolue et devient FAB Group (Finance, Assurance, Banque).



Au sein de FAB Group (www.fab-group.fr), cabinet de recrutement par approche directe, 3 entités sont à votre disposition en fonction de votre secteur d’activité ou de vos souhaits de carrière:



- CARRIERES BANCAIRES (Banque de détail, banque digitale et secteur du financement spécialisé,

- CARRIERES ASSURANCES (Compagnies, Courtiers, Mutuelles, Institutions de Prévoyance)

- FAB CAREERS (Gestion d’Actifs, BFI, Finance de marchés, Fintechs, Family Office, … en France et à Luxembourg).



Basés à Paris, Nantes, Lyon et à Luxembourg, nous intervenons sur l’ensemble du territoire français et à Luxembourg.



N'hésitez pas à me contacter si vous êtes à l'écoute d'opportunités :

soumiaaboutaher@fab-group.fr



Et retrouvez toutes nos opportunités surArray



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

E commerce

ERP

Informatique

JAVA

Linux

Microsoft CRM

PHP

Recrutement

Ressources humaines

Web