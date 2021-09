Soumia AGUAGUNA

J'ai un master en telecommunication, je suis cadretecnique à la socité SALTICOM, mes principales taches sont:

- Supervision, contrôle, suivi des projets et assistance à maitrise d'ouvrages.

(Backoffice) (ex : Suivi de la réalisation d'une liaison 23Km FO AT-Petrofac à

Reggane Adrar incluant travaux génie civil et pose de câble FO)

- Suivie des interventions des personnels techniques. ;

- Responsable d'approvisionnements local et importation. ;

- Suivi mensuel du cash flow du département technique. ;

- Préparation des offres commerciaux et techniques afin de répondre aux

appels d'offres et projets pour les systèmes radio VHF, HF et TETRA .

- Programmation des radios fixes et portatifs de marque Motorola et



Mes compétences :

Facilité d'adaptation

Initiative

polyvalente

Recherche

Sens des responsabilités

Sérieuse

Travail en Groupe

département maintenance

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Cash Flows

3G Networks

2G Networks