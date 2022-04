Soumia BELFADLA

Isomaroc.ma est le premier portail dédié à la Qualité, Sécurité et Environnement au Maroc. Né de la volonté de mettre à la disposition des acteurs œuvrant dans le secteur QSE ou s’y intéressant des informations fiables et pertinentes, il vise à :



•Constituer un référentiel d’information et d’échange sur des thématiques liées à la Qualité, Sécurité et Environnement au Maroc

•Assurer une veille permanente informative, normative et réglementaire autour de la Qualité, Sécurité et Environnement.

•Servir de plateforme de networking et d’échange pour les professionnels QSE au Maroc.

•Refléter la dynamique sectorielle et l’actualité QSE au Maroc.



Mes compétences :

Certification

Marketing