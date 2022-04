Soumia BERIADA

Consultante analyste SAP NetWeaver , 7 ans d'expérience sur ABAP , MM/WM, SD, FI/CO et PP. J'ai travaillé sur des projets de montée de version SAP 4.6c vers SAP ECC 6.0 et géré l'un des plus grands projets de la société.



Compétences :



•Programmation ABAP

•SMARTFORMS/SAP script

•Customer Exits et BADIs

•Transfert de données(LSMW)

•SAP Queries

•ALE IDOC'S

•SAP Process Integrator (PI)

•Paramétrage(notions de base) SD, MM et FI

•Modlules fonctions

•Interfaces avec BAPI et RFC

•Integration SAP (PHP Connector)



Mes compétences :

SAP R3

Consultant

ABAP