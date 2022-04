Soumia DE MELO

J'ai choisie de faire de ma passion mon métier.

J'ai entrepris une formation de maquilleuse professionnelle spécialisé dans le secteur de la beauté, cosmétique, qui pour moi est un domaine qui offre de belles perspectives d'avenir.

En plus de mon expérience dans le retails qui s'agrandie au fils des mois,



je propose des,



Réalisations de maquillages pour les shootings photos privés, maquilleuse pour les mariages, et autres événements privés, (jeunes créateurs ....) Collaborations avec plusieurs photographe de la régions.



J'organise également "des make-up parties", cours de maquillages en groupe, afin de pouvoir conseiller au mieux les clientes sur les différentes techniques de maquillage et de produits de maquillages, en fonction de leurs morphologie du visage et leurs type de peau.



J'ai une grande connaissances des produits cosmétiques professionnels, ce qu'il se fait outre atlantiques et outre-manche.



Je suis toujours à l'affût de nouveautés en matière de texture et de packaging et de nouvelles techniques bien sûr.



Mon métier est une réelle passion .



Mes compétences :

Dynamique

Volontaire aimant les challenges

Conseil client, encaissement , respect des procedu