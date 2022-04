Persévérante, Dynamique, Polyvalente avec une grande capacité d'adaptation, j'ai également une grande soif de réussite avec un esprit analytique et des idées inovantes.



Très indépendante dans l'accomplissement des tâches qui me sont confiées mais j'aime aussi travailler au sein d'une équipe.



Je prends la responsabilité économique et sociale de l'entreprise vis a vis de la société très au sérieux.



J'ai également une grande motivation qui me permet d'accomplir mes missions avec détermination et volonté, peu importe leur complexité.



Prôner la satisfaction de l'entreprise, en étant un élément efficace et efficient fait partie de mes prioritées , qui ont comme principal objectif : Faire évoluer ma carrière professionnelle efficacement au sein d'une PME ou une multinationale.



Pour me connaître davantage, je serai ravie de m'entretenir avec vous via viadeo.



Très cordialement.



Soumia Hollinger



Mes compétences :

B2B

B2C

NTIC

Commerce international

Négociations internationales

Stratégie et consulting ( Junior)

Purchasing

Outsourcing

CRM

Économie solidaire

Commerce équitable ( cosmétiques et agriculture)

Maîtrise des outils de COM et promotion média et h

Gestion des projets

Marketing

Market place

Teleprospection