J'elabore et propose à la direction générale la politique commerciale de l'entreprise.



Je détermine les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place, après analyse et évaluation des différentes composantes du marché.



J'anime, coordonne et contrôle, avec mes collaborateurs, les activités de conception et de mise en oeuvre nécessaires au développement sur le marché des services proposés par l'entreprise.