Soumia MOUMEN

- Développement d’une application web de calcule de qualimetries « SQALE » avec GWT et le design pattern MVP sous l’IDE Eclipse au sein de METRIXWARE Maghreb.



- Développement des parseurs avec le langage javaCC (Java Compiler Compiler) sous l’IDE Eclipse.

- Intégration des parseurs suivant le modèle interne de Metrixware.

- Implémentation méthodes java pour la qualimétrie



- Certification CISCO (CCNA1, CCNA2)

- Conception et développement d’un système de gestion du service IMTIYAZ » au sein d’Orascom Telecom Algérie (OTA) [application web avec les JSP, le Framework Struts, le SGBD Oracle 9i et le Serveur d’application Tomcat 5.5, ainsi le reporting avec iReport 1.2.6].



Mes compétences :

Java EE

Eclipse

UML

Java

GWT

Hibernate

Informatique

Gestion de projet