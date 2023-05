Souria HAMIDOUCHE

Docteur en mécanique des milieux fluides & Ingénieur en aménagement du littoral et en hydrodynamique.

La compréhension des phénomènes naturels et environnementaux (milieux littoraux, transport sédimentaire, circulation des eaux, hydraulique fluviale, ...) a fait partie de mon parcours, l'expertise menée tout au long de mon expérience se pose sur des sorties de terrain (mesures, évaluation topographique...), des expériences de laboratoire (au moyen de métrologie optiques précises et résolues en temps et en espace) et des simulations numériques avec des codes commerciaux (StarCCM+ et Telemac 2D).



Mes compétences :

Mesures de terrain

CFD

Aménagement du littoral

Ouvrages de protection des zones côtieres

Topographie

Visualisation de l'écoulement (méthodes optiques)

ArcGIS

Simulations numériques

Transport sédimentaire

Matlab

SatrCCM+

Telemac2D

Tecplot

MapInfo

Métrologie en mécanique des fluides