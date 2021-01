Stael KHONDE (VANGU)

Hésitez-vous à faire le PREMIER PAS ? Beaucoup de gens hésitent à faire le premier pas parce quils ont peur que ce soit un « faux pas ».

Mais sur le chemin du succès, les tâtonnements font partie du parcours et vous narriverez jamais à destination si vous restez au point mort !



Alors passez la première vitesse et laissez Dieu vous diriger !

Les gens qui savent vivre avec enthousiasme comprennent quil faut souvent tenter quelque chose, et la retenter au besoin, jusquau moment où l'on réussit à découvrir ce à quoi Dieu nous appelle.

Ces personnes ne sont pas assises, de façon passive, en attendant quun miracle leur tombe dessus. Au contraire, elles partent à la poursuite de leur destin.



Ne vous laissez pas paralyser par lappréhension dun mauvais choix ou par lincertitude de lavenir.

Faites le premier pas dès aujourdhui vers lobjectif, le désir que DIEU a PLACÉ dans votre COEUR.



Dieu vous a réservé des territoires. Priez, repoussez les limites de vos rêves et emparez-vous de votre TERRE PROMISE !

Etes-vous prêt à faire ce pas avec Dieu à vos côtés ?