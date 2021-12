Auviolonagilles@yahoo.fr

http://stanislasboulbik.blogspot.com



Retrouvez-moi sur Inter Nations

Retrouvez-moi surArray

Musicalement vôtre,

Stanislas Boulbik



Consultez mon blog : http://stanislasboulbik.blogspot .





Retrouvez-moi sur Koolyss.com :Array





Je suis un élève de Mme Dominique Hoppenot, célèbre pédagogue du violon décédée fin 1983.



Je propose des cours de violon :

- du lundi au samedi de 8h00 à 22h00,

- à votre domicile,

- jusqu'à la zone 4 maximum,

- sans limite d'âge,

- sans connaissances préalables en solfège,

- sans limite de style.



Je propose un enseignement du violon basé sur l'héritage de ses travaux, et sur ceux de la célèbre école russe.



Mon enseignement est basé sur le confort de sonorité, la souplesse, le plaisir de jouer. Il n'y a pas de cours de solfège magistraux : le solfège fait partie intégrante du cours.



De plus, il n'y a pas que la partie classique de la musique : l'élève peut choisir de pratiquer le jazz, le tzigane, etc...



Le conservatoire, quant à lui, est une "usine à décourager" les enfants de la musique.



La technique russe enseignée par un Français.



Quel que soit votre âge, faites-vous plaisir : étudiez le violon !



Mon site Web vous donnera davantage de précisions sur ma technique d'enseignement.



Je travaille tant pour les particuliers que pour des entreprises.



Ma position par rapport à la publicité : je suis favorable à la pub car elle fait vivre des millions de gens (dont moi) depuis le créateur d'un produit jusqu'au distributeur de flyers. Nous empêcher de prospecter revient à nous interdir de travailler ; de plus, avec l'argent gagné on paie des charges, taxes et impôts qui profitent à... tout le monde.









Stanislas Boulbik



http://stanislasboulbik.blogspot.com



Mes compétences :

Violon

Pédagogie au service de l'opérationnel

Pédagogue

Violoncelle

Musique

Musiques du monde

Coach

Improvisation

Gestion de projet

Piano

Guitare

Initiation à la guitare, au piano et au violoncell