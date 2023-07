Stanislas HINTZY

Directeur de startups et écosystèmes d'innovation :

plus de 20 ans dans les startups et accélérateurs, le développement d'écosystèmes d'innovation, la distribution numérique et lindustrie musicale

Postes de Direction Générale ou Internationale



Réalisations phares:

Développement décosystème dinnovation (animation, incubation, acceleration de startups)

Déploiement international (services internet, export et licences internationales)

Business développement (de 0 à 8 million € France, de 30 à 100 million € monde)

Direction déquipes multiculturelles et géographiquement dispersées

Création de nouvelles structures (1 French Tech, 2 filiales et 1 département).



Collaboration avec les venture capitalists. Enseigne la Distribution Numérique en Université. Jury Start-up Pitch Session.

MBA top30 université US, certifications Administrateur + AMF, bilingue Anglais



Mes compétences :

Management de Transition

Commerce international

Déploiement International

Digital

Directeur général

Distribution Numérique

E commerce

Enseignant

Innovation

International

Internet

Leadership

Localisation

LTE

M-Commerce

Mobile

Musique

start-ups

Startups

Téléphonie mobile

Web

Développement international

Direction générale

Marketing

Enseignement

Management

Ecosytème d'innovation

Incubation & Accélération Startups