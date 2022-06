Stebabouta BABOUTA

Salut !je suis Stephane Babouta Poba; Angléciste de formation.En effet , j'ai fait un tres bon parcours secondaire au lycée.Ensuite je me suis orienté dans des études anglophones (germaniques) à l'université Omar Bongo de Libreville, Gabon.Je vis présentement à Libreville ,père d' un enfant. je suis né à Lambaréné en 1986 .J'exerce dans une jeune agence aéroportuaire en qualité de agent de liaison bilingue et chargé des missions ( voyages ,etc.) je parle et j'écrit courement l'Anglais,je parle et j'améliore mon Allemand et un peu d'Espagnol. Je suis ouvert à toutes formes d'offres ayant liens avec les langues étrangères ,la conduite déffensive , le rélationnel ,le travel ,accueil et réception. Bis bald !