Steeve DIEU

Développeur autodidacte, je n'ai pas hésité à me lancer

dans une reconversion à l'age de 33 ans pour suivre mes passions :

apprendre et coder.



J'ai un penchant pour les technologies serverless, la JAMstack, mais

j'ai aussi acquis des connaissances en backend (principalement

NodeJs, Django, FastAPI et un peu de PHP).



Côté frontend j'utilise beaucoup React et Gatsby, j'ai survolé Svelte.

Je touche un peu au développement d'applications smartphone avec

React-Native.