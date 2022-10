Stefan KLEINSORGE

Accompagnateur des DAF en Allemagne.



Expérience professionnelle dans les secteurs: Aérospatiale, Automobile, Banques, Distribution, Conseil



Management

• Négociations et concertations avec les institutions bancaires en Allemagne, en France, en Angleterre et en Turquie

• Coordination, conduite et supervision de projets

• Définition des stratégies de réduction des risques financiers

• Intégration des succursales

• Préparation de l’introduction en bourse, due diligence des entreprises à acquérir

• Participation à la création d’une succursale turque

• Participation à la formule stratégique d’un groupe industriel

• Management du redressement financier

• Recrutement du personnel finance et comptabilité



Contrôle de Gestion / Comptabilité / Finances

• Organisation, supervision et révision des comptabilités (générale, analytique, immobilisations) et de la trésorerie d’un groupe industriel

• Etablissement des situations mensuelles et des bilans annuels soit en GAAP allemands soit en IFRS

• Interlocuteur des inspecteurs de l’administration fiscale lors des contrôles effectués, et des commissaires aux comptes

• Elaboration des budgets prévisionnels du groupe, gestion de leur contrôle

• Contrôle de gestion par affaires : ventes, production, chaine logistique

• Mis en place d’un cockpit avec des indicateurs clés

• Elaboration des plans de trésorerie et des besoins de fonds de roulement

• Calcul du seuil de rentabilité des projets d’investissement et de développement (R&D)

• Etablissement des opérations de compensations parmi des entreprises d’un groupe industriel

• Gestion de 300 M€ en marchés à terme des devises, développement de nouveaux instruments de réduction de risques avec des banques internationales



Informatique

• Mise en place d’un système d’informatique de gestion SAP R/3 modules CO et PS, choix et paramétrage du logiciel de trésorerie et de l’établissement du budget (SAP BW – business warehouse) ; préparation des cahiers des charges, suivi du développement d’un logiciel d’automation des processus financiers

• Intégration d’une succursale

• Transfert de la comptabilité allemande à la comptabilité internationale (IFRS) sous SAP R/3



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagner

Aérospatiale

Allemand

Anglais

Automobile

Coaching

Conseil

Conseil entreprise

Contrôle de gestion

enseigner

Entrepreneur

Finance

Management

Stratégie