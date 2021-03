Stefanie FIORI

Donnez et vous Recevrez

Slasheuse orientée communication digitale, je vous aide à développer votre business et à vous faire connaître,



Une recette composée de stratégie marketing social media, une dose de social selling, un soupçon de personal branding, une pincée d'inboundmarketing en vous formant à votre rythme.



#NiceSocialSelling : mon concept, une vente éthique et percutante.

L'Humain au coeur du digital, le digital au service de l'Humain.



Je déplore que Social Selling, Personal Branding soient des buzz words sur lesquels certain(e)s surfent sans grande expérience.



De mon côté, je me suis passionnée pour les réseaux sociaux depuis leur création.

Sur Twitter je propose une veille quotidienne : @StefanieFiori



[EXPERT SOCIAL MEDIA]

Après 20 ans d'expérience à déployer des stratégies marketing et com digitale en interne B2B ou B2C

je me lance dans le consulting et la formation, en 2017



Pour conseiller les entrepreneures et dirigeantes qui souhaitent propulser leur business grâce :

aux réseaux sociaux

à la révélation de leur personal branding

au social selling sur Linkedin et au-delà



Et parfois, mettre en place un programme employé ambassadeur au seing de leur société



Pour Former sur les bonnes pratiques des réseaux sociaux et social selling les personnes qui veulent se perfectionner dans ce domaine qui évolue chaque jour



Avec des formations personnalisées :

réseaux sociaux, stratégie éditoriale

linkedin, Instagram, Twitter, Facebook

utilisation des outils et de la vidéo

social selling



Pour transmettre : Employabilité et carte d'identité numérique

J'ai formé + de 1000 élèves pour qu'ils optimisent leur profil linkedin, aient les clefs de leur personal branding, et de leur e-reputation.



Interventions :

- 16 juin 2020 : conference "développer votre visibilité avec le personal branding' pour Millesime

- 30 septembre 2020 ; conference Linkedin pour Semrush

- 5 Décembre 2019 : Village by CA - Conférence Social selling et personal Branding

- 16 Novembre : Festival PhotoMenton

- Les Indé 2019 - Conférence Social selling et personal branding

- Cannes is up 2018/2019/2020 - Animation atelier Quizz réseaux sociaux

- Festival Photo de Mouans Sartoux (06) Workshop Réseaux sociaux

- Salon des entrepreneurs Lyon en tant qu'influenceur

- Conférence réseaux sociaux au déjeuner BA06

- Conférence" influenceurs et socialselling" à l'IDRAC Business school

- Speaker #SocialSellingForum Aix Marseille - Paris - Toulon - Bordeaux - Lyon

- Conférence sur "les tendances 2018 des réseaux sociaux" au #sonicetweet



co-organisatrice du #socialsellingforum Nice 26 oct 18 & 2 juin 17



Contactez-moi pour vous former, booster votre visibilité ou votre événement :

Mail : stefanie.fiori.pro@gmail.com