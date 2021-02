Stefy STEFY SERVICES

Vous êtes un Particulier et vous recherchez

Une Intervenante pour votre vie quotidienne ?



Administratif, Financier

Social : Situation dHandicap, Injustice, Discrimination

Relationnel : Échange, Écoute, Conseil

Événementiel, Animation, et Garderie



Je gère les Courriers, Appels Téléphoniques, Messages, RDVs, Dossiers,

Je vous propose mes compétences et mon expérience de Secrétaire pour vous aider à gérer au mieux lensemble de vos tâches administratives !

Conseils Financiers,

Suivi des Budgets,

Gestion de vos documents comptables,

Réclamations, Litiges,



Mon expérience et ma formation de Secrétaire Comptable me permettent de mettre à profit mes compétences en Gestion Financière pour votre foyer ou votre vie personnelle.



Vous avez besoin dêtre Écouté, Compris, Soutenu, Aidé, Conseillédans votre Vie?

Mon vécu personnel me permet de vous transmettre toutes mes connaissances, ma force, et mon énergie pour obtenir des Solutions et garder le Sourire dans votre vie.



Alors contactez moi ! Je suis là pour vous !!!