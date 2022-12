Stella BOUTELOUP

Assistante de gestion pluridisciplinaire et multisectorielle, mes compétences s'articulent autour de trois pôles de l'assistanat classique, technique et commercial à la ressources humaines en passant par la comptabilité, avec une spécification sur les risques spécifiques (amiante, plomb). Mon expérience de plus de 20 ans dans diverses structures de la TPE à la SAS, me permet d'être polyvalente, et rapidement opérationnelle et autonome



Mes compétences :



Comptabilité

Logistique

Ressources humaines

Prévention des risques

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Spigao, recherche de marchés publics

Pack office / sage /ciel compta / batigest