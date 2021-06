Stephan BOURGEOIS

Arrivé en France en 1995, suite à une expérience d'assistant au Directeur de Production chez Ediciones LAROUSSE à Mexico DF, je rejoins Dynapost lors de sa création.



Je participe activement au développement de cette structure, ce qui me permet d'évoluer et d’acquérir une expérience reconnue dans le domaine de la prestation de services aux entreprises.



Ce tremplin m'incite à intégrer la filiale Outsourcing du groupe SEGULA Technologies, qui sera rachetée plus tard par le groupe ISS.



Je suis passionné par mon métier qui m'offre la possibilité au quotidien de faire évoluer mes collaborateurs au travers de la satisfaction de mes clients.



Mes compétences :

Optimisation des flux

Gestion documentaire

Amélioration continue

5S

Logistique

Management

Réduction des coûts