Stéphan EL MARGHANI

Juriste de formation, je me suis orienté vers le social dans un premier temps.

Après une première expérience avec des pré-ados et ados, placés par les services sociaux ou les Services de Protection Judiciaire de la jeunesse, j'ai rejoins l'équipe de l'armée du Salut de Metz pour côtoyer une population plus âgée mais dont les problèmes étaient bien réels et résultaient de parcours de vie aussi particuliers que divers.



Ces deux expériences furent très enrichissantes, cependant les limites et imperfections du systèmes m'ont poussé à changer d'orientation professionnelle.

Véritable pluridisciplinaire "Touche à tout mais certainement pas bon à rien ! :) " j'ai passé une grande partie de ma vie dans le BTP : Peintre en bâtiment, électricien en bâtiment, maçon Vrd, paysagiste, ainsi que dans le montage et la serrurerie.



Dés ma découverte de l'informatique il y a de cela 15 ans, j'ai perçu cette évidence que constituais en moi l'envie d'en connaître plus et c'est très rapidement, moins de 8 mois, que je suis passé de XP à Linux.

C'est avec le temps que je prenais conscience du fait que ce qui m’intéressait réellement n'était pas l'informatique, mais le WEB avec toutes les possibilités quasi infinies qu'il offre.

C'est donc naturellement que je me suis orienté vers une carrière de chef de projet multimedia Digital Marketing et ai obtenu le bachelor degree - diplôme “Chef·fe de projet multimédia”* enregistré au RNCP, de niveau II délivré par OpenClassrooms et ECAD consultants - IESA multimédia.

Ma connaissance du monde du travail, dans plusieurs de ses dimensions, ainsi que ma forte créativité couplés à un esprit de compétition et une envie tenace de relever des challenges, constituent mes atouts les plus forts.



Mes compétences :

Ubuntu

JavaScript

Google Adwords

Facebook

Google analytics

Webmarketing

Gestion de projet

Stratégie digitale

Réseaux sociaux

Mailchimp

HTML 5

CSS 3

Wordpress