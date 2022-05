Stéphan GACHET

Directeur Business Development (DGD) à l'international depuis plus de 15 ans, je justifie de réussites prouvées sur les marchés industriels à l'échelle mondiale (chimie de spécialité, polymères, nano matériaux) pour des applications plasturgie, semi conducteurs, packaging, automobile, clean tech et chimie.

J'ai l'expérience de la direction d'équipes multiculturelles et des négociations de haut niveau dans un environnement technologique et concurrentiel.

En tant que co-dirigeant de start-up je suis rompu au reporting en conseil d'administration, levée de fond, gestion du cash-flow et de situations de crise.



Je recherche un nouveau challenge (direction business development en BU, PME ou start-up) dans un environnement B2B international. Expert en business development, je suis à même de définir et mettre en oeuvre les stratégies de croissance (externe, organique, internationale) indispensables au développement d'une entreprise.



Mes compétences :

Management d'équipe

Commerce international

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

VENTE B to B

Vente complexe

Export

Europe

Directeur commercial

International

Chimie

Packaging