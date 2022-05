Stéphan GOURGAND

Expert Oracle à plein temps, et Sql Server à l'occasion, je suis avant tout un passionné des bases de données, après avoir été Chef de Projet pendant plusieurs années.



Ingénieur ESIGELEC de formation (BAC+5), je travaille en SSII depuis 1990, GALATA, CSII, TEAMLOG, ASI informatique, ARES, puis CHEOPS TECHNOLOGY et aujourd'hui DIGORA, un secteur permettant de vivre des expériences nombreuses et variées, sur le plan technique comme sur le plan humain.



DBA certifié OCP, j'interviens principalement dans la mise en oeuvre, la sécurisation et l'optimisation d'architecture de production de haute disponibilité, autour des technologies de type RAC, Dataguard ou les clusters actifs/passifs comme HACMP, sans oublier les outils de supervision comme GRID CONTROL.



Mes compétences :

ARES

Bases de données

Certification

Chef de projet

Dataguard

Formation

Grid Control

Informatique

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Oracle

Oracle RAC

RAC

Technology