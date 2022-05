Stephan HIPPERT

Je suis actuellement en poste chez Sanofi depuis plus de 15 ans sur l’Oncopôle de Toulouse.



J'ai tout d’abord occupé un poste de responsable maintenance durant 7 ans, puis un poste de chef de projets bâtiments pendant 3 ans.



Aujourd'hui, j'occupe deux fonctions :

- tout d'abord la fonction de responsable des services aux résidents (généraux et Logistique), ce qui m'amène à gérer la totalité du service, tant au niveau du fonctionnement qu'au niveau du management de l'équipe (5 personnes + nombreux prestataires).

- ensuite, la fonction de chef de projets dans la branche "environnement/développement durable" ; je suis notamment en charge de notre démarche Haute Qualité Environnementale depuis plus de 5 ans.

J'ai amené notre site à la certification HQE Exploitation, ce qui est une première pour un site industriel de cette envergure.



Mes compétences :

Haute Qualité Environnementale

Rédaction CDC, consultation, analyse, négociatio

Optimisation, économies d’énergie

Management