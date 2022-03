Stephan LAVERHEIM

Thérapeute Energéticien.

Je pratique des soins de bien-être par des méthodes énergétiques comme le ReiKi, le LaHoChi, le magnétisme et bien d'autres afin d'apporter à mes clients et clientes un rééquilibrage physique, psychologique et énergétique.

Les thérapies énergétiques que je pratique sont destinées aux adultes (hommes & femmes) aux enfants, aux animaux et bien d'autres domaines peuvent être abordés.

J'exerce à mon domicile sur rendez-vous et il m'arrive de me déplacer si le demandeur a une pathologie qui rend impossible son déplacement ou alors pour des interventions sur des animaux imposants tels des chevaux...

J'exerce par Amour de ce que je fais et du bien que je peux apporter à mon prochain. Je prends peu de rendez-vous sur une journée car je désire me consacrer dans mon entièreté à mes soins de bien-être , prendre du temps pour mon client, lui donner l'écoute et le soin dont il a réellement besoin.

Namastê.