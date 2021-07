Stéphan' NOTTRET

Après un parcours professionnel industriel en France(Technicien, puis gérant d'une société de dépannage de MOCN) jusqu'en 1993.

J'ai saisi l'opportunité d'une nouvelle activité en Nouvelle-Calédonie dans le domaine commercial.

En 2001, avec ma femme , nous nous sommes investis dans la construction et ensuite la gestion d'une table et chambre d'hôtes ("Le Refuge du Cerf") dans un esprit d'Ecolodge.

En parallèle, en 2014, je décide de passer un brevet de skipper , et de me lancer dans la promotion des énergies renouvelables en vendant et installant des parcs photovoltaïques raccordés au réseau ou en site isolé ainsi que des forages solaires.Depuis 2021, je me suis engagé encore plus fortement en Métropole auprès d'Engie dans le photovoltaique