Stéphane ALAJARIN

Directeur CLAUGER 3E structure en charge chez CLAUGER du développement de l'offre sur l'Efficacité :

- Énergétique dans le domaine du froid industriel et du traitement d'air de process

- Environnemental dans les rejets atmosphérique industriel : poussières, odeur et COV

Avec une dominante numérique



Opportunités sur les postes:

- Instrumentation : Conception, mise en place et suivi plan de comptage

- Chargé d'étude suivi de la performance énergétique : de l'audit énergétique au suivi des engagements de gain énergétique

- Animateur / Animatrice observatoire des odeurs en relation entre des industriels et des riverains

- Datascientist



Mes compétences :

Automatisme

Chargé d'affaire

Chef de projet

Electricité

Électricité automatisme

Energétique

Frigoriste

Froid industriel

informatique industriel

ISO 50 001

Optimisation énergétique

Technicien frigoriste

Traitement d'air

Big data

Data scientist

Cloud computing

Object connecté

CEE

Audit énergétique