Je suis Stéphane Amoda, étudiant en deuxième année de licence en Sciences Economiques à l'université de Bangui, j'ai 18 ans, je suis l'avant dernier de ma famille, j'ai un bac série C j'aime trop la mathématique car elle a beaucoup d'intérêt dans la branche que je vais emprunter d'ici un an. la statistique et l'économétrie comme mon prof de L1 en Démographie statistique(Mr MATKOSS), et travailler dans de grandes Institutions internationales, telle est ma principale préoccupation.