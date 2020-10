Stéphane ASSELIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



J'ai commencé ma carrière par la petite porte, celle des ateliers de production dans une imprimerie de labeur.



Toute mon évolution s'est faite au sein de la même entreprise, tout d'abord dans une fonction technico-commerciale sous la responsabilité du directeur de fabrication, puis ensuite dans une fonction complète de gestion de produits et de gestion commerciale sous la responsabilité directe du chef d'entreprise.



Cette évolution m'a permis d'acquérir une solide expérience dans la gérance administrative générale ainsi que dans le suivi et la gestion de projets industriels.



Connaissant tous les services et toutes les strates d'une PME, j'ai décidé en 2011 de me diriger vers un projet de reprise d'entreprise.



Autodidacte, méthodique, autonome, j'ai le goût de l'étude, de l'analyse, de la résolution des problèmes, du développement et de l'organisation.



Exigeant avec moi-même, je le suis également avec mes équipes ; mes rapports sont basés sur l'honnêteté et la confiance : fiabilité est pour moi un maître-mot.



Fort de cette solide expérience, je souhaite occuper un poste à forte responsabilité dans la gestion administrative et commerciale.



Mes compétences :

- Analyser le marché, suivre son évolution

- Imaginer et concevoir les produits, avec études de faisabilité

- Définir les coûts, établir un budget

- Définir le plan marketing annuel, les supports de vente

- Créer et suivre les indicateurs de performance

- Former l'équipe commerciale et animer des réunions

- Définir et suivre un planning de fabrication

- Définir et mettre en place l'ensemble des procédures liées à un

projet de production

- Ecrire les tâches, s'assurer de leur compréhension

- Evaluer les performances des process, apporter des améliorations