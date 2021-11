Stéphane BADIANE

Ingénieur informatique âgé de 21 ans, dynamique et motivé doté d'un bon esprit d'équipe et d'un grand sens de l'organisation et de la communication passionné par la programmation et le développement. Polyvalent, je maîtrise également la maintenance d'équipements informatiques et l'installation de logiciels de même que quelques connaissances en sécurité informatique. Je suis autodidacte, toujours désireux d'apprendre, d'assumer plus de responsabilités et de grandir sur le plan professionnel. À la recherche dune nouvelle opportunité, je suis disponible immédiatement.