Expérience de plus de 12 ans sur les solutions réseaux et télécommunications d'entreprise.



D'abord dans la partie technique, je me suis ensuite dirigé vers un poste d'encadrement de projet puis de gestion d'affaires.



A ce jour j'occupe le poste de Responsable d'affaires chez Axians, groupe VINCI Energies.



Mes compétences :

telecom

LAN WAN WLAN

Gestion projet

Gestion equipe

TOIP

Architecture LAN WAN