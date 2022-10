Stéphane BARRET

Mon poste consiste à promouvoir des biens immobilier neuf et ancien. Concernant le neuf, je commercialise des programmes.



Je travaille grâce au dévellopement de mon réseau sur le plan local,parce que je suis natif de La Rochelle et par une volonté de pouvoir servir au mieux mes clients autant les promoteurs que les acquéreurs.



Je construits également mon réseau national grâce à des rencontres ( Notaire,avocats,cabinet de conseils en patrimoine,directeur de banque etc...



Je vends des biens immobiliers anciens, surtout des produits haut de gamme, grâce à mon dynamisme, ma rigueur,et ma volonté d'offrir une bonne prestation de service.



Je suis entouré de prescripteur de qualité : Notaire,banquiers, agent général d'assurance.



Mes compétences :

Rigoureux

Dynamique