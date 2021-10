Parcours de mes 11 ans d'expériences:

6 ans de support technique



4 ans d'administration système

Admin domaine réseau

Admin Exchange

Admin Lotus Notes

Admin serveur sécurité ( anti-virus, WSUS)

Admin serveur applicatif/WEB (MANTIS, SVN, WORDPRESS, OCS/GLPI)





1 an chef de projet d'un système de déploiement:

déploiement de master et de package via l'outil Symantec Altiris



Mes compétences :

Powershell

Serveur 2008