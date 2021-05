Stéphane BONSART

Homme de challenge, habitué de la gestion multi-dossiers, à la mobilité et aux univers très exigeants, je mettrai à votre service mes compétences de management, de négociation, d’implication et de motivation.

Ma capacité à convaincre, à fédérer les équipes, à mener à bien les différents projets confiés repose sur mes qualités d’écoute et d’empathie, mon sens pédagogique ainsi que mon sens de l’organisation et ma réactivité.



Les challenges, le relationnel ainsi que les résultats sont les mots clefs de ma motivation.



Mes compétences :

Diplomatie

Curiosité professionelle

Leadership

Capacité d'adaptation

Animation de réunions

Souplesse Intellectuelle

Formation de Leader

Relation avec les employés

Développement Organisationnel

Communication orale

Sens de l'Organisation

Management

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet

Planification stratégique

Consulting en Management

Force de proposition

Force de Conviction

Relations humaines

Capacité d'innovation

Sens de l'écoute

Microsoft Office

Communication écrite

Qualités Relationelles