Stéphane BORSOS

Bonjour

Je suis heureux de faire votre connaissance.

Je suis professeur de français et de français langue étrangère depuis plus de 8 ans.

J'ai le plaisir de travailler dans de nombreuses entreprises, institutions et associations.

Je dispense aussi des cours en ligne.

A côté de mes activités d'enseignement, je suis depuis plusieurs années consultant sur les pédagogies nouvelles et les nouveaux lieux d'enseignement.

Depuis quelques années, je suis aussi chroniqueur en littérature de jeunesse et je travaille avec des auteurs pour relire, corriger et reformuler leur écrit. Pour faire plus ample connaissance, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de me présenter personnellement. A très bientôt. Stéphane B