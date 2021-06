Stéphane BOURGAIN

Ecouter, comprendre et assister sont au cœur de mon activité depuis 7 ans. Autonomie et assimilation rapide des nouvelles tâches font partie de mes points forts.

Intégré au sien d'une Hotline, j'ai commencé les interventions le lendemain de mon arrivé. J'ai pu gagné la confiance de mon employeur actuel, qui me confie de nombreuse mission au sein de l'entreprise, gestion des stocks, gestion et animation du site internet, relation avec les fournisseurs locaux, gestion des projets de mise en place de système d'encaissement, du premier contact client jusqu'au suivi de la mise en production.



Après 8 ans à Mayotte, je désire développer mes compétences et évoluer dans mon métier. Pour cela, je cherche une opportunité pour me réinstaller en métropole.

Je recherche un poste dans la maintenance informatique et l'assistance utilisateur dans la région de Lille.



Mes compétences :

Assistance utilisateur

Etude et mise en place de système d'encaissement

Programmation

Vente directe

Informatique

Technicien informatique