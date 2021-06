Stéphane BROUSSE

Après des études dans le domaine de la publicité, je décide de créer un studio graphique. Après des mois de prospection dans des zones commerciales, artisanales et industrielles, les commandes commencent à tomber et mon chiffre d'affaires progresse.

Après deux ans d'activités, je rencontre le responsable d'un studio graphique d'une grande agence de pub lyonnaise avec qui je développe un partenariat et devient un sous-traitant important de cette agence de pub. Je travaille alors sur des budgets nationaux tels que McDonald's, Eider, Michelin, Kipling, TGV, Lafuma, etc.

Le bouche à oreille aidant, je commence à travailler avec d'autres grandes agences de pub lyonnaises.

Après 10 ans d'activité, je décide de vendre mon studio graphique pour me lancer dans l'immobilier. Je créé en 2003 une agence immobilière en proche banlieue Lyonnaise sous l'enseigne Guy Hoquet.



En 2007, je créé une seconde agence. En 2007, je créé lAMEPI sur mon secteur géographique avec mes confrères locaux puis en 2008 je créé et développe un Groupement dIntérêt Economique (GIE) avec 24 de mes confrères GUY HOQUET sur le Grand Lyon afin d'optimiser la communication regionale.

En 2010, je vends les deux agences et jintègre le Siege Guy Hoquet en tant quAnimateur Régional sur la région Rhône-Alpes, puis le 1er janvier 2013 je prends le poste de Responsable de la Diversification au siège.

Depuis décembre 2013, je m'occupe de l'animation du réseau en tant que Responsable de l'Animation Nationale du réseau.

Depuis le 1er janvier 2015, j'ai été nommé Directeur des Performances Réseau Gu Hoquet.

En 2018, je quitte Guy Hoquet pour un modèle émergeant depuis 15 ans, les réseaux de mandataires.

Je prends la direction du réseau Optimhome en juin 2018. Le réseau est composé de 1200 conseillers.

3 ans plus tard, le réseau compte 2400 conseillers.