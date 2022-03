Écoute, empathie, énergie au service de l'intérêt de votre entreprise et du client : voilà ce qui définit pour moi un bon commercial !



Orienté satisfaction, mon objectif principal est de découvrir les besoins des clients afin de répondre au mieux à leurs attentes. Le côté relationnel de ce métier revêt pour moi une importance capitale.



Je possède une personnalité vive et énergique et je suis capable d'aborder les gens de manière spontanée. Mon professionnalisme et mon implication personnelle sont deux de mes meilleurs atouts.



Ma formation d’instituteur primaire m’a permis d’acquérir des bases certaines en pédagogie et en psychologie.



J’ai ensuite complété celle-ci par un graduat en marketing management et une formation intensive en techniques de vente au sein de l’Institut des Forces de Vente.



Divers postes en tant qu’employé commercial, assistant back-office, superviseur helpdesk et gestionnaire de projets ont confirmé ma capacité d'adaptation à des situations nouvelles.



Fort de ces expériences et des réseaux relationnels que je me suis attaché du mieux possible à cultiver et développer dans ces professions, je vous propose mes services à tout poste où le sens commercial est nécessaire et utile.



Stéphane Clajot



Mes compétences :

Assertivité

Commercial

Communication

Développement durable

Diplomatie

Écologie

Empathie

ERP

Flexibilité

Marketing

Nature

Perseverance

Satisfaction client