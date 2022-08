Stéphane Colin

saxophoniste/compositeur



Né en 1974, Stéphane Colin débute le piano classique au conservatoire à l'âge de 6 ans, puis rapidement attiré par le jazz, il étudie le saxophone ténor. Tout d'abord élève du saxophoniste JC Forhenbach, et il rentre au conservatoire du IXème arrondissement de Paris (classe du saxophoniste Sylvain Beuf) puis au CRI de Bagneux (classe du saxophoniste Eric Barret).



Il obtient sa médaille de jazz, tout en étudiant également le saxophone classique au conservatoire, et obtient son prix des Hauts-de-Seine, puis le prix d'excellence. Il sort également diplômé du MIMA (Musicien Interprète des Musiques Actuelles).



Il va ensuite senrichir auprès de nombreux saxophonistes, pédagogues, musiciens, au travers de cours, masterclasses, parfois simples rencontres, dont certaines se révèleront décisives, tel que Benny Golson, Archi Shepp, Jerry Bergonzy, Roy Hargrove, Joel Frahm, Steve Coleman, Barry Harris...



Dès 1998, Stéphane débute sa carrière professionnelle, multipliant les expériences musicales sur scène, et participe à lenregistrement de nombreux albums. Il devient membre de la Sacem en tant que compositeur, arrangeur et improvisateur de jazz.



Lalbum du groupe Mad Nomad « Des pas sur la neige », dont il est linvité, obtient la distinction « jeunes talents » de la radio « Paris Jazz »

Après avoir vécu quelques mois à New York, il rentre en France et décide de se mettre à la composition d'un premier projet « New York Vibes ».

De 2008 à 2015, sa participation à de nombreuses formations musicales lui permettent d'accompagner des artistes comme Dee Dee Bridgwater, Rhoda Scott...



En 2015, il rencontre la chanteuse Miss Dominique (victoires de la musique/disque d'or...) avec qui il se produit sur scène et en studio.



Depuis 2016, il se produit dans le quintet de David Michelin, aux côtés de Xavier Bornens (trompette), Mathieu Jérôme (Rhodes), Bertrand Beruard (contrebasse).



En 2018, il intègre le Tin Pan quintet sur le répertoire « rare » de Georges Gershwin.



En 2022, il se produit sur scène et enregistre sur l'album « Siempre Lo Mismo » du batteur Belkacem Drif, avec des musiciens tels que Eric Le Lann, Julien Alour, Nico Morelli, Marc Buronfosse...



Il décide de fonder le « Stéphane Colin quintet » autour de ses compositions, avec Fabien Mary (trompette), Benoît Sourisse (Piano), Jean-Michel Charbonnel (Contrebasse) et André Charlier (Batterie), avec qui il se produira au festivals de Colombes, de Morsang sur Orge, de lHappy Jazz, aux « rencontres musicales » de Saint Louis en lile, au Jazz Club Le Valca...



Parallèlement à sa carrière de musicien, diplômé détat en jazz, il enseigne le saxophone au conservatoire de Chennevières-sur-Marne.



En 2022, il sort la méthode de saxophone « Saxophone Go! » aux éditions Billaudot en binôme avec le saxophoniste Nicolas Prost.



Un nouvel album avec son quintet est en préparation...



