Stephane CORNY

Madame, Monsieur,

Au cours de mes 30 années d'expérience en tant que professionnel du domaine IT, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec des équipes diversifiées, de mener des projets de transformation numérique réussis et d'assurer la supervision efficace des opérations informatiques au sein d'entreprises renommées. Mon approche allie une compréhension approfondie des besoins métier à une expertise technique pointue, ce qui m'a permis de mettre en place des solutions IT alignées sur les objectifs stratégiques de l'entreprise.

Ma capacité à gérer des projets complexes, à coordonner des équipes pluridisciplinaires et à prendre des décisions éclairées en matière d'architecture et de sécurité m'a valu de garantir la stabilité, la résilience et l'efficacité des infrastructures informatiques dont j'ai eu la responsabilité. Mon approche proactive de la veille technologique me permet également de rester à la pointe des avancées et d'anticiper les évolutions qui pourraient impacter positivement nos systèmes.

En rejoignant votre entreprise, je suis déterminé à relever les défis inhérents à la gestion des systèmes d'information dans un environnement en constante évolution. Mon objectif premier sera de collaborer étroitement avec les différentes parties prenantes internes et externes afin de garantir l'efficacité, la sécurité et l'innovation continues de vos systèmes informatiques.

Cordialement.



Téléchargez mon cv

http://gofile.me/6qrf0/hcKlzlJ1L



Lien LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/stephanecorny/