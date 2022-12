Stephane COUPRIE

- Négociation, rédaction et validation des différents baux, avenants, congés et contrats de mise à disposition divers du

Groupe (Commerces, Logements, Hôpitaux, EHPAD, Crèche, Foyers Logements et médicalisés …)

- Suivi des contentieux en matière immobilière (tertiaire, résidentiel et construction), des expertises, référés préventifs,

analyse des pièces, relecture des conclusions

- Suivi des cessions et acquisitions immobilières

- Conseils et soutien aux opérationnels en droit immobilier, gestion locative, assurances (classiques et DO)

- Relation avec les avocats, huissiers, experts et assureurs



Mes compétences :

Immobilier social

Baux commerciaux

Contentieux

Droit immobilier

Baux

Droit de la propriété intellectuelle

Propriété industrielle

Propriété intellectuelle

Droit publicité

Droit communication